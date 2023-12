Via Marco Polo, pusher in manette

Due agenti della Squadra mobile, in borghese e impegnati in un servizio di osservazione scaturita dalle continue segnalazioni ed esposti da parte di residenti di via Marco Polo, l’hanno notato mentre cedeva qualcosa a un uomo, poco dopo avere ricevuto una telefonata.

Senza por tempo in mezzo, i poliziotti sono dunque intervenuti e l’hanno perquisito: quel giovane bolognese, vent’anni appena e fresco fresco di maturità, in tasca aveva circa 500 euro in contanti – sulla cui provenienza non è riuscito a dare giustificazioni convincenti alle forze dell’ordine – e dieci grammi di cocaina purissima già suddivisa in sette piccoli involucri pronti per la vendita illecita. Così il pusher, senza documenti, è stato portato in Questura e fotosegnalato, poi messo ai domiciliari su disposizione della pm Mariangela Farneti, mentre droga e soldi sono stati sequestrati.

Questo accadeva ieri l’altro, in un parco nei pressi di un centro commerciale in via Marco Polo. Il ragazzo bolognese, già noto alle forze dell’ordine e rappresentato dall’avvocato Marco Sciascio, è stato processato in direttissima ieri mattina, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudice Mirko Stifano ha convalidato l’arresto e, riconoscendo la lieve entità del fatto, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma, rinviando poi il processo all’inizio di gennaio.

Federica Orlandi