Via Massarenti, partono i lavori. Corsia chiusa

Da oggi e fino al 13 luglio, in via Massarenti il senso di marcia in direzione centro verrà chiuso dal cantiere tra via del Parco e via Azzurra. Questo intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi che interessano l’intera arteria, così come via del Parco e via Rimesse. Questa tranche dei lavori su via Massarenti proseguirà fino a fine agosto e sarà regolata da due fasi. La prima, iniziata lunedì, avrà come momento più impattante proprio la chiusura della corsia verso il centro. Rimarrà invece aperta la corsia in direzione periferia. Dopo che lunedì sono stati posizionati i primi cartelli ai bordi della strada nei pressi di via Donatello, si è deciso di rinviare di due giorni il blocco del tratto verso il centro - inizialmente previsto proprio per lunedì - perché, con l’istituzione del senso unico verso la periferia, chi proviene da quel tratto, sarà obbligato a una deviazione. Un bivio che avrebbe potuto provocare una paralisi del traffico, in particolare per i mezzi pesanti: così, a causa di una cartellonistica "insufficiente", il Comune ha optato per rinviare di poco le variazioni e inserire alcuni segnali più specifici per i tir. Fino a metà luglio, è consigliato il seguente percorso alternativo: rotonda Paradisi, viale Lenin, viale Felsina, via Fossolo e via Azzurra per poi riprendere in via Massarenti. Un tragitto che sarà percorso anche dalle linee bus 14, 89 e 99 che di solito percorrono tutta via Massarenti. Da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto, sarà occupata invece la corsia sud. Inoltre, attenzione ai lavori anticipati in via Rimesse dove dal 1° luglio la strada avrà un solo senso di marcia, dalla rotonda verso via Massarenti.

