Via Matteotti, accoltella alla gola il rivale e fugge: la vittima in gravi condizioni al Maggiore

Accoltellato alla gola e lasciato in mezzo alla strada. La polizia sta indagando per ricostruire le cause di una violenta aggressione, avvenuta ieri sera intorno alle 21 in via Matteotti, nei pressi del bar Caribe. Stando a quanto ricostruito ascoltando alcuni testimoni, che hanno allertato 118 e polizia, un nordafricano avrebbe aggredito l’altro - al momento non identificato, perché senza documenti - sferrandogli una coltellata alla gola. Una ferita profonda, che ha portato i sanitari a trasportare d’urgenza la vittima al pronto soccorso del Maggiore. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, a quanto pare già conosciuto alle forze dell’ordine, si sarebbe allontanato a bordo di un bus subito dopo, facendo perdere le sue tracce. Sono in corso le ricerche della polizia per individuarlo.

n. t.