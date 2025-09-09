Via Mazzini, esplode una tubatura. Quartiere allagato e maxi ingorgo

È un tranquillo (si fa per dire) lunedì mattina in via Mazzini. Uno di quelli che sembra partire già male, dopo il ritorno dalle ferie agostane, con gli automobilisti che borbottano di continuo e il traffico simile a un brusco risveglio dopo un sogno di mezza estate. Non è neanche l’ora di pranzo quando il tran tran rumoroso della Bologna che torna al lavoro viene interrotto da un’esplosione definita dai presenti come "un geyser": è saltata una grossa tubatura. In pochi minuti il crocevia tra Mazzini, Masi e Palagi si riempie d’acqua ed enormi pozzanghere si formano un po’ ovunque: attorno alle macchine, ai lati dei cassonetti del ‘rusco’, tra i dehors, a ridosso dei tombini. Una poltiglia marroncina e limacciosa emerge dall’asfalto e si espande a macchia d’olio. È l’inizio – anzi, il proseguo – di un pessimo lunedì di settembre. Polizia locale e carabinieri arrivano sul posto, sette le famiglie rimaste senz’acqua. E mentre si attendono le casse di emergenza e i sacchetti con quella potabile per non lasciare a secco i residenti (arrivati dopo pranzo), è il traffico che comincia a prendere la piega più storta: una lunga coda di auto parte da Porta Maggiore e arriva all’altezza di via Argelati e del Policlinico, poco prima di essere dirottata in via Alberti. L’imbottigliamento continua e la congestione si allarga anche alle altre arterie. Una fila quasi infinita, con il traffico paralizzato dal maxi ingorgo.

L’intervento per sistemare la conduttura prosegue e verso le 15 per il Comune il tubo è "già in sicurezza e sezionato per interrompere la fuoriuscita". Via Mazzini resta chiusa, con le ruspe indaffarate attorno a quell’enorme voragine. Non si escludono danni a cantine e pertinenze.

Nel pomeriggio, la spiegazione sull’intervento della multiutility: "Hera è al lavoro con due squadre per riparare il guasto nel minore tempo possibile. Nel corso della serata si prevede di terminare la riparazione idrica e ripristinare il servizio, poi senza soluzione di continuità i lavori proseguiranno fino alla completa riasfaltatura. Le rotture sono oggetto di monitoraggio costante: dalle prime verifiche si tratta del primo evento nel 2025 in via Mazzini, caratterizzata dalla presenza di più tubazioni di materiali diversi". L’acqua, alla fine, è tornata intorno alle 20.

È arrivata la polemica politica, con Matteo Di Benedetto (capogruppo della Lega in Comune): "Via Mazzini ancora sott’acqua, è l’ennesima volta quest’anno. Strade paralizzate, proprietà danneggiate, tutta la zona senz’acqua. L’amministrazione deve risposte chiare, perché è inaccettabile che questi episodi continuino a ripetersi senza che vengano poste in essere soluzioni definitive". "Per questo ho presentato un’interrogazione scritta urgente – aggiunge Di Benedetto –, chiedendo al Comune se intende adoperarsi per una manutenzione straordinaria che rimetta in sesto la rete idrica della zona". Sui social i video dell’allagamento non hanno tardato grazie a chi ha ripreso la rottura della conduttura da casa o passando in auto. "Che bel lunedì", si sente commentare.