Saltano le tubature in via Mazzini, Massarenti e Emilia Levante a Bologna: residenti senza acqua

Bologna, 21 luglio 2023 – Questa mattina alcuni residenti di via Mazzini, Massarenti e via Emilia Levante si sono svegliati senz’acqua. Il problema, rilevato già alle prime ore dell’alba, è dovuto a tre rotture idriche: la prima su via Mazzini all’angolo con via Albertazzi, la seconda su via Emilia Levante all’angolo con via Sigonio e la terza su Massarenti all’incrocio con via Azzurra.

Bologna, via Mazzini chiusa al traffico per la rottura delle tubature: Hera a lavoro (foto Schicchi)

Le rotture dovrebbero essere dovute alla troppa pressione all’interno della tubatura per il maggiore consumo di acqua in questi giorni di caldo torrido. Hera è subito intervenuta nei tre punti critici distribuendo sacchi di acqua potabile ai residenti. Nel pomeriggio l’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari, darà maggiori informazioni durante il question time sulla durata dei lavori e le cause che hanno portato alla rottura idrica nei tre punti.

Solo due giorni fa, mercoledì mattina, sempre in via Emilia Levante si era aperta una grossa voragine, all’altezza del Fermi, per la rottura di una tubatura che aveva provocato una grossa crepa nell’asfalto. Anche in quell’occasione i tecnici erano intervenuti per ripristinare il manto stradale: i lavori avevano comportato la chiusura di un tratto della via e il conseguente afflusso di traffico nelle strade parallele.

Analoga situazione oggi, con lo stop alla circolazione nei tre punti interessati dalle rotture idriche. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per regolamentare il traffico.

Scuole senza acqua

I problemi alla rete idrica hanno creato disagi anche ad alcune scuole nei pressi di via Massarenti incrocio via Azzurra. Sono senz'acqua le scuole 18 aprile, Spartaco e Anna Frank. Gli insegnanti si sono organizzati per tenere i bambini fino a pranzo. Se l’acqua non dovesse tornare le scuole hanno già avvisato tutte le famiglie che i bambini verranno mandati a casa dopo aver pranzato.