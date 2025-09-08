Via Mazzini a Bologna paralizzata: code infinite e polemiche per un tubo rotto / Video

Bologna, 8 settembre 2025 – Via Mazzini in tilt e allagata, con il traffico completamente paralizzato. Colpa della rottura di un tubo dell’acqua, che ha comportato la chiusura della strada all’altezza del Policlinico Sant’Orsola – indicativamente tra via Albertoni e via Laura Bassi Veratti – e una coda quasi infinita di auto, incolonnata e dirottato verso via Leandro Alberti, oltre a danni a cantine e proprietà a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni.

L’episodio è successo in mattinata, prima di pranzo: sui social circolano già i video dell’incrocio tra via Mazzini e via Masi/Palagi completamente allagato, con un autobus in mezzo all’enorme pozzanghera e pedoni smarriti.

Clacson all’impazzata e automobilisti spazientiti, mentre la polizia locale ha tentato di riprendere in mano la situazione monitorando il deflusso delle auto. Deflusso che è ancora in corso. Il traffico congestionato ha finito per condizionare anche le altre arterie adiacenti, da via Massarenti a via Murri.

Le polemiche politiche

Subito all’attacco Matteo Di Benedetto, consigliere comunale capogruppo della Lega: “Via Mazzini ancora sott’acqua. È successo questa mattina. È l’ennesima volta quest’anno. Strade paralizzate, proprietà danneggiate, tutta la zona rimasta senz’acqua. L’amministrazione deve risposte chiare ai cittadini, perché è inaccettabile che questi episodi continuino a ripetersi senza che vengano poste in essere soluzioni definitive. Per questo ho presentato un’interrogazione scritta urgente, chiedendo al Comune se intende adoperarsi per una manutenzione straordinaria che rimetta in sesto la rete idrica della zona”.