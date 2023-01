Via Medesano, ancora grave il 27enne

È ancora ricoverato all’ospedale Maggiore, in gravi condizioni ed in pericolo di vita, il 27enne che nella notte tra sabato e domenica, in territorio di Medicina in via Medesano, si è schiantato contro uno spartitraffico. Il giovane era alla guida della sua auto, una Bmw 320, in direzione di Ravenna ed erano quasi le due del mattino. Ad un certo punto, per cause poco chiare, è uscito autonomamente di strada per, poi, andare ad impattare contro lo spartitraffico. Il giovane ha perso i sensi ed è stato portato al Maggiore in codice di massima gravità.