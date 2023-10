Via Mengoli, ciclista travolto sulla nuova corsia. Stanzani (FI): "Serve ripristinare quella protetta"

La nuova ciclabile di via Mengoli, pitturata di rosso e ben visibile sulla carreggiata, conta già un incidente. Un ciclista è stato investito da un’auto ieri alle 17. Nessuna conseguenza, dato che, sottolineano dal Comune, dopo la chiamata a Polizia locale e 118 il personale arrivato sul posto non ha trovato nessuno: il ciclista, probabilmente illeso, si era già dileguato. Resta la rabbia dei residenti, che scorre sui social. "L’incidente conferma le serie preoccupazioni sulla pericolosità di queste nuove corsie – sferza Nicola Stanzani, consigliere comunale di Forza Italia –. Non si tratta di divergenze politiche, ma di sicurezza, che pensiamo debba essere una priorità anche per il sindaco: occorre ripristinare la ciclabile in sede protetta e gli oltre 100 stalli eliminati".