Via Michelino, sfratto e scontri. Tafferugli fuori dal palazzo, poi giù porte e muri per entrare

Bologna, 23 ottobre 2025 – Alla fine, i due sfratti che erano in programma oggi in via Michelino sono stati eseguiti. Ma al costo di muri e porte sfondati, scontri con la polizia, sit-in in Comune e, al di là degli ‘schieramenti’, il nodo di un’emergenza abitativa reale che diventa benzina sul fuoco della contestazione di piazza. Un’agitazione destinata a non esaurirsi, visto che anche domani pomeriggio è previsto un presidio anti sfratto in piazza Maggiore.

Le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare la porta per eseguire il provvedimento di sfratto

Due sfratti: l’intervento

La lunga giornata bolognese, le cui immagini hanno avuto una eco nazionale, è iniziata intorno alle 7, in zona Fiera, quando l’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire i provvedimenti è arrivato al civico 41 di via Michelino. Due gli appartamenti da liberare, entrambi di proprietà di una società immobiliare che gestisce anche diversi alloggi ad affitto breve nel palazzo. Un intervento che era stato già più volte rinviato (in un caso, era il settimo tentativo), motivo per cui oggi, assieme all’ufficiale giudiziario, sono arrivati anche polizia e carabinieri. E si sono trovati di fronte un picchetto di attivisti di Plat, che hanno tentato di bloccare, ancora, l’esecuzione degli sfratti.

Negli appartamenti abitavano, in affitto, due famiglie: una con tre minori, una con disabilità; l’altra con due bambini. Stando a quanto riferito dall’avvocato Elena Scavariello, "non avevano accumulato morosità, ma la proprietà ha deciso di mandarli via per riconvertire gli appartamenti in locazioni brevi e lucrare”. Queste le premesse. In mezzo, quanto accaduto: quando l’ufficiale giudiziario ha bussato, negli appartamenti, assieme alle famiglie, erano barricati alcuni attivisti di Plat. Che si sono rifiutati di aprire, chiedendo l’intervento dei servizi sociali.

Servizi sociali che però non sono intervenuti perché già ai due nuclei erano state prospettate delle soluzioni abitative temporanee, rifiutate perché fuori da Bologna e perché relative solo alle mamme con i bambini, non ai papà. A quel punto, dopo uno stallo insuperabile, è stato chiamato un operaio che, con un flessibile, ha tagliato una porzione di porta. Che, poi, è stata sfondata del tutto, per consentire l’accesso dei poliziotti del Reparto mobile. I due appartamenti da liberare erano comunicanti: per questo, una volta dentro il primo alloggio, la ditta incaricata dalla proprietà ha sfondato il muro comune con una mazzetta da muratore. I carabinieri sono entrati nel secondo alloggio con l’ufficiale giudiziario, che ha quindi eseguito il secondo provvedimento.

Una delegazione di Plat è stata ricevuta nel pomeriggio dalla vicesindaca Clancy

Intanto, fuori dal palazzo si era creato un presidio di attivisti e famiglie legate a Plat. Che è sfociato in tensioni con la polizia, quando alcuni hanno tentato di sfondare lo sbarramento. Uno dei manifestanti negli scontri è rimasto ferito, in maniera non grave. Tutta la vicenda è stata monitorata dalla Digos. E le tensioni non si sono esaurite all’uscita delle famiglie. Nel pomeriggio, infatti, una delegazione di Plat ha marciato dalla Bolognina fino a palazzo D’Accursio, dove è rimasta in presidio per una buona mezz’ora. Finché alcuni degli attivisti non sono stati ricevuti dalla vicesindaca Emily Clancy, che ha espresso la sua "solidarietà alle famiglie” e addebitando la colpa di questa emergenza allo Stato.