Via Molinelli, Bologna30:: "Lavori troppo timidi"

Gli interventi per la sicurezza stradale eseguiti dal Comune in via Molinelli sono "troppo timidi". È lo stesso comitato Bologna30 a storcere il naso di fronte agli ultimi lavori relativi proprio al progetto Città 30 in zona Murri, dove a marzo si è verificato anche un incidente mortale. La portavoce Sara Poluzzi non ci sta e racconta come "soltanto poche proposte di quelle avanzate dal comitato e dai residenti siano state recepite" dall’amministrazione.

"I lavori fatti hanno un approccio molto timido – sottolinea Poluzzi –. Nonostante abbiamo segnalato la necessità di rallentare la velocità, di creare proprio delle ‘barriere fisiche’ per andare più piano, sono stati fatti pochi attraversamenti rialzati. Al comitato e ai residenti è stato chiesto a suo tempo di avanzare proposte, ma le richieste non sono poi state accolte".

A monte ci sarebbe proprio una questione di "quantità", perché per il comitato Bologna30 servono "più attraversamenti rialzati", che devono avere "la giusta pendenza" e non quella minima. Secondo quanto riportato da Palazzo d’Accursio, in via Molinelli da aprile a oggi è stato realizzato "un nuovo tratto di marciapiede di 170 metri, mentre ne è stato sistemato un altro di circa 1,5 chilometri, oltre a 700 metri di carreggiata stradale, rialzata in corrispondenza di alcuni incroci per limitare la velocità".

Sono poi "stati realizzati 20 nuovi attraversamenti pedonali, di cui sei ‘rossi’ e uno semaforizzato – si legge sempre in una nota del Comune –, oltre alla riqualificazione di quelli esistenti. Di questi, 14 sono attraversamenti rialzati. Sono inoltre stati installati 17 segnali pedonali lampeggianti, 15 rallentatori ottici, 11 pali di illuminazione con ottica dedicata agli attraversamenti pedonali e nuovi pali di illuminazione a led". Insomma: un bel pacchetto di interventi.

Per il comitato Bologna30, però, non basta, perché la Città 30 va portata avanti ed è sbagliato che negli ultimi mesi sia "calata l’attenzione".

"I lavori fatti in via Molinelli sono praticamente identici a quelli fatti in via Azzurra – chiude la portavoce del comitato –. Il risultato è una sistemazione poco coraggiosa, dove è ancora possibile prendere velocità e potenzialmente nuocere a chi transita sulla strada". Poi c’è l’ultimo caso, quello di via San Mamolo, dove auto e scooter corrono troppo. "Anche i residenti stanno portando avanti una petizione: bisogna intervenire subito ed evitare si ripeta lo stesso copione".

fra. mor.