Via Molinelli, finiti i lavori per la messa in sicurezza

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di messa in sicurezza di via Molinelli. La strada negli anni scorsi è stata il teatro di gravi incidenti, tra cui l’investimento mortale di un pedone sulle strisce, a marzo 2025. Gli interventi, che hanno riguardato 1,1 chilometri della strada e alcune zone adiacenti, erano previsti dal Piano della sicurezza stradale urbana del Comune per un investimento di 575mila euro, a cui ne sono stati aggiunti altri 400mila per realizzare ulteriori misure di sicurezza.

I lavori, che sono partiti in aprile, hanno portato in particolare a realizzare un nuovo tratto di marciapiede di 170 metri, al rifacimento di circa 1,5 chilometri di marciapiedi esistenti e di 700 metri di carreggiata stradale, che è stata rialzata in corrispondenza di alcuni incroci per limitare la velocità.

Sono poi stati realizzati 20 nuovi attraversamenti pedonali, di cui sei ‘rossi’ e uno semaforizzato, oltre alla riqualificazione di quelli esistenti. Di questi, 14 sono attraversamenti rialzati. Sono inoltre stati installati 17 segnali pedonali lampeggianti, 15 rallentatori ottici, 11 pali di illuminazione con ottica dedicata agli attraversamenti pedonali e nuovi pali di illuminazione a led.

È stata anche tracciata una doppia striscia continua lungo tutta la mezzeria stradale e migliorata la distribuzione e accessibilità delle fermate bus. Infine, sono state realizzate quattro nuove porte di accesso alle zone residenziali ’10 chilometri orari’ con precedenza ai pedoni, nelle strade laterali prive di marciapiedi.

Nel frattempo, anche i lavori in via Collegio di Spagna sono in dirittura d’arrivo, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista all’inizio. Il cantiere doveva infatti chiudersi il 14 settembre, ma i tempi si sono appunto allungati e dovrebbe terminare oggi.

Nella strada, spiega il Comune, è stata eseguita la "sigillatura con graniglia ed emulsione della pavimentazione in cubetti di porfido". I lavori termineranno oggi, tenendo conto anche dei tempi tecnici per la maturazione dei leganti. Sulla strada, riaperta lunedì, sono rimasti in questi giorni "restringimenti e interdizione della sosta".