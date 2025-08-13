Via Monte Capra vede la luce. Riapre a senso unico alternato

Il cantiere di consolidamento della scarpata lungo la via Monte Capra non è ancora terminato completamente. Ha, però, riaperto a senso unico alternato la strada comunale in territorio di Sasso Marconi che aveva riportato gravi cedimenti a seguito degli eventi calamitosi della primavera di due anni fa.

Un provvedimento del Comune di Sasso Marconi che fa seguito all’ordinanza di chiusura totale necessaria allo svolgimento di un’opera di sostegno in cemento armato lungo alcune decine di metri che risale all’inizio della stagione estiva.

Si tratta della strada di crinale che collega Mongardino (frazione in territorio di Sasso Marconi) con Tizzano (frazione in territorio di Casalecchio di Reno) che aveva manifestato evidenti segni di cedimento della carreggiata sul lato di valle e sul quale da due anni ormai vigeva un divieto di transito di mezzi pesanti e un restringimento importante della carreggiata, segnalata sul posto con cartelli e transenne. Dopo l’esecuzione delle opere strutturali, adesso la strada è stata riaperta con transito a senso unico alternato che durerà per il tempo necessario all’assestamento del nuovo sottofondo stradale col quale si è ripristinato il piano stradale vittima dei danni del dissesto. Nel momento in cui le condizioni di stabilizzazione lo consentiranno, si legge nella nota diffusa dal Comune di Sasso Marconi attraverso i canali social, verrà prontamente realizzata l’asfaltatura e a seguire sarà eseguito il collaudo tecnico dell’opera, al quale seguirà la riapertura nei due sensi di marcia per ritornare allo stato ’naturale’ della viabilità.

g. m.