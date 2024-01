Via Monte Donato, niente autobus. I mezzi pubblici si fermano prima: "Costretti a usare sempre l’auto"

Gli autobus non arrivano sulla via Monte Donato alta e nonostante in quella zona vivano un centinaio di persone i mezzi pubblici non arrivano, così chi vuole muoversi l’unico mezzo che è possibile utilizzare è l’auto privata.

"Ci sono un centinaio di residenti (me compreso) in quell’area che include anche via Santa liberata e via di Gaibara, i quali devono percorrere circa due chilometri per raggiungere la fermata dell’autobus più vicina – segnala il professor Gianluca Gardini, residente in via Monte Donato –. Mesi fa ho segnalato il problema al sindaco e ai dirigenti del settore mobilità sostenibile del Comune e della Città metropolitana, evidenziando che questa scelta contrasta radicalmente con le politiche di de-carbonizzazione messe in campo dall’attuale giunta, volte a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto a quelli privati. Non avendo ottenuto risposta, mi sono rivolto al Difensore civico regionale, da cui è arrivata la raccomandazione al Comune di ’comunicare quali azioni intende mettere in atto per verificare la realizzabilità della richiesta’ dei residenti, che consiste nell’allungare il percorso della linea 51 fino allo spiazzo di Forte Jola".

Dopo più di un mese, il Comune, prosegue Gardini, "ha risposto in modo sbrigativo che ’Il servizio di Trasporto Pubblico Locale viene definito a seguito di un’attenta analisi di domanda e offerta e non è purtroppo possibile garantire la copertura di tutto il territorio comunale, in particolare quando le strade per cui si chiede un potenziamento del servizio sono collinari nonché molto strette, tanto da non garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza".

Una risposta che non ha soddisfatto Gardini: "Il fatto che sia una zona collinare, con notevole distanza tra un’abitazione e l’altra, può spingere a classificare questa area come tratta di servizio ’a domanda debole’, ma non giustifica l’assenza totale di servizio pubblico per la zona. Anche l’argomentazione della sicurezza appare del tutto inadeguata, alla luce del fatto che il primo tratto della via Monte donato (quello che arriva fino alla chiesetta omonima) è mediamente più stretto del secondo tratto della stessa via e nonostante ciò è da anni coperto dal servizio di trasporto pubblico. Non dico quante volte dobbiamo fare avanti e indietro, ho due figli quindi tra noi e loro è un continuo andare e venire in auto. Il Comune con le ultime disposizioni sulla Città 30 vuole incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Ma se questi non sono disponibili, purtroppo, l’auto resta l’unica alternativa".

Monica Raschi