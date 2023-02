Via Montefiorino Nuovi divieti di svolta e attraversamenti: ripartono i lavori

Nuovi interventi su via Montefiorino a partire da oggi. Procede l’ulteriore tranche di lavori che ha preso il via luglio. L’intenzione dell’amministrazione è quella di una maggiore sicurezza per la circolazione e una migliore fruibilità dell’arteria.

Questo il programma delle opere: nell’incrocio Montefiorino-Vancini-Bidone completamento della protezione dell’attraversamento pedonale che sarà ad angolo retto con l’asse della strada attraverso la realizzazione di isole salvagente. Cambia anche L’immissione su via Montefiorino dei veicoli provenienti dalle vie Vancini e Bidone che verrà consentita solo per le svolte a destra, riducendo i pericoli con gli attraversamenti dei pedoni, mentre sarà vietata la svolta a sinistra (per l’inversione di marcia sarà possibile percorrere la rotonda Bernardini mentre i veicoli diretti ad ovest potranno passare da via Valdossola-Tofane- via della Certosa. Per quanto riguarda l’incrocio Montefiorino-Valdossola: completamento della riqualificazione dell’incrocio tramite protezione degli attraversamenti ciclabile e pedonale attraverso la realizzazione di isole salvagente. A seguito dell’intervento, verrà vietata la svolta a sinistra da Montefiorino verso via Valdossola tratto est per i veicoli provenienti da nord (sono possibili percorsi alternativi percorrendo la rotonda Bernardini per l’inversione di marcia), mentre sarà ancora consentita la manovra di svolta a sinistra da Montefiorino verso via Valdossola tratto ovest per i veicoli provenienti da sud

Cambiamenti anche sull’incrocio Montefiorino-Tofane tratto est: dopo la realizzazione avvenuta nei mesi scorsi delle penisole laterali a vantaggio degli attraversamenti pedonali, l’immissione su Montefiorino da via delle Tofane tratto est sarà consentita solo per le manovre di svolta a destra per motivi di sicurezza stradale

Gli interventi in corso lungo via Montefiorino e nel tratto di via Tolmino, tra via Montefiorino ed il civico 4, come sottolinea il Comune, sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, in particolare per gli utenti deboli della strada in corrispondenza dei punti di attraversamento della carreggiata, e a una più agibile fruizione degli spazi stradali con l’allargamento del marciapiede di via Tolmino nel tratto indicato, attualmente caratterizzato da una larghezza insufficiente a garantire un accesso in sicurezza da parte dei pedoni. Previsto anche il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e del manto stradale oltre alla riqualificazione della pubblica illuminazione di via Montefiorino. Non viene dimenticata l’integrazione con interventi a favore della ciclabilità su via Montefiorino, in connessione ai percorsi già presenti su via Andrea Costa e all’intervento realizzato recentemente su via Tolmino nell’ambito del ’Biciplan’. In programma anche

l’ adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale e la ricollocazione delle due fermate bus di via Montefiorino con realizzazione di penisole per il miglioramento delle condizioni di accessibilità al servizio.