Via Nugareto riapre dopo due anni di stop

Dopo una chiusura durata quasi due anni, pochi giorni fa il Comune di Sasso Marconi ha riaperto al traffico la via Nugareto (foto a destra), una strada comunale che si svolge sul crinale tra Reno e Lavino che era stata chiusa al transito a causa di un grave dissesto risalente alle alluvioni del maggio 2023. Si è così chiuso un cantiere che vale oltre 100mila euro coordinato dal Consorzio della Bonifica Renana, che ha portato al consolidamento della scarpata e alla ricostruzione della sede stradale collassata per effetto del maltempo.

Il Comune spiega che "per favorire l’assestamento del nuovo sottofondo, il piano stradale è stato temporaneamente lasciato in sterrato (l’asfaltatura definitiva è prevista in estate): pertanto, nel tratto interessato dai lavori, al momento si transita con limite di velocità a 30 chilometri orari".

Tirano un sospiro di sollievo gli abitanti di Mongardino e delle piccole comunità della zona che per questa chiusura sono stati costretti a tragitti più lunghi e disagevoli per raggiungere la città o i centri del fondovalle. Nei due anni si erano anche moltiplicate le proteste a fronte delle quali recentemente il sindaco Roberto Parmeggiani aveva annunciato l’avvio della fase finale dei lavori e la previsione di riapertura entro la Pasqua. Previsione confermata con il via libera alla circolazione di pochi giorni fa.

E sempre a proposito di frane e chiusure della viabilità locale si registra la prosecuzione dei lavori di consolidamento e ripristino di un altro dissesto grave nella vicina via Castello chiusa per cantiere in prossimità dell’incrocio con via Lagune. Operazione delicata che arriva dopo la riapertura (effimera) della strada che dal 2023 è stata chiusa (e poi riaperta) per almeno quattro volte, anche questa a partire dalla alluvione del maggio 2023, e poi di nuovo nell’ottobre dello scorso anno, quindi a gennaio e ancora a febbraio, sempre nel tratto ricavato radente alla parete arenacea. Nella parte alta si verificò un grosso smottamento, risolto solo in via provvisoria e ora oggetto di un cantiere che in un paio di mesi dovrebbe risolvere il problema nel lungo periodo.

g. m.