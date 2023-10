Via Petroni, c’è la stretta. Due locali chiusi alle 20. E Confesercenti s’arrabbia

Il sindaco Matteo Lepore ha firmato ieri un’ordinanza che chiude per sei mesi due locali di via Petroni, il Cucchiaio d’oro e il Coiba. "I gestori non hanno evitato urla e schiamazzi notturni, oltre ad assembramenti sul marciapiede e in strada che hanno ostacolato la circolazione dei veicoli", si legge tra le motivazioni esplicitate dalla nota.

La decisione è arrivata esattamente dieci giorni dopo l’ormai celebre caso dell’ambulanza fotografata dai residenti, tra la folla, sempre in via Petroni. Quasi ‘sepolta’ da uno stuolo di frequentatori dei locali, apparentemente bloccata durante un intervento. I due locali dovranno dunque chiudere dalle 20 alle 6 tutti i giorni della settimana, fino al prossimo 15 aprile. Per quanto riguarda il Coiba, è stata confermata "in più occasioni l’esistenza di problematiche di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni e omissioni da parte dei gestori dell’attività – ha affermato Palazzo D’Accursio – i quali non svolgono alcuna attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela per evitare di stazionare nei pressi del locale e di creare disturbo ed intralcio. I gestori hanno inoltre più volte violato le norme sugli orari di chiusura". Per quel che riguarda il Cucchiaio d’oro "ci sono le stesse problematiche e anche quando i gestori impiegano personale a presidio degli accessi, in realtà non svolgono alcuna efficace attività di sensibilizzazione" con i clienti.

Il caso dell’ambulanza, secondo quanto filtra dal Comune, non sarebbe tra le cause ‘recondite’ del provvedimento, sebbene nell’atto si parli esplicitamente di ‘intralcio al traffico’. "L’ambulanza era ferma, e si è fermata non perchè bloccata dalle persone nonostante le sirene accese, ma anzi intenzionalmente a sirene spente, per trattare il paziente per oltre dieci minuti", questo il resoconto in aula della vicesindaca Emily Clancy. Il problema dei grandi assembramenti fuori controllo però rimane. Sul punto dei controlli e delle "mancate sanzioni" insiste Loreno Rossi. "Il Comune non sanziona chi beve e provoca gli schiamazzi notturni, mentre sanziona soltanto i gestori. Perché? Perché non viene applicato il regolamento di Polizia Urbana – si chiede il direttore provinciale di Confesercenti, associazione dei commercianti alla quale il Cucchiaio d’oro è associata –? Parlo per i nostri associati, ci sembra una punizione ingiusta e sproporzionata. Se limiti l’orario per sei mesi, praticamente li vuoi far chiudere. E’ inaccettabile. Incredibile che ancora si prendano queste decisioni su via Petroni, già gravata dalla chiusura obbligatoria dei locali all’una e dall’assenza dei dehors. Non si è risolto nulla. E il Cucchiaio, peraltro, ha adottato i buttafuori tutti i giorni da quest’estate, con costi importanti". I gestori dei locali potrebbero decidere di fare ricorso al Tar.

Paolo Rosato