Via Piella, il volto della Madonna. Run for Mary restaura l’edicola

Sotto ai portici di via Piella riaffiora il volto della Beata Vergine di San Luca. Un volto che la patina del tempo aveva offuscato e che, grazie al sapiente restauro di Carlotta Scardovi, ha ritrovato il suo sguardo luminoso, rivolto ai tanti passanti di ieri e di oggi. Quella dell’ex Serraglio di porta Govese è solo una delle tante immagini sacre – se ne contano oltre 300 – disseminate nel cuore di Bologna.

Ne cura il restauro il progetto ‘P’arte la Run’, ideato dall’Associazione Via Mater Dei in collaborazione con l’Ufficio Sport della Chiesa di Bologna, diretto da don Massimo Vacchetti. Quello delle immagini mariane è percorso all’interno dell’arte e della devozione popolare che procede parallelo alla ‘Run for Mary’, la corsa organizzata ogni anno in concomitanza con l’arrivo in città della Madonna di San Luca. Di "momento d’arte e di comunità" ha parlato l’assessora alla Cultura, Elena Di Gioia, ricordando l’importanza, per credenti e laici, di "alzare gli occhi verso l’alto".

Don Davide Baraldi, vicario episcopale della Chiesa di Bologna, ha sottolineato come il restauro delle edicole votive rientri in "un percorso più ampio, legato all’apertura di una via di pellegrinaggio verso i santuari bolognesi" e renda ancora più solido "il legame fortissimo della città con la Madonna di San Luca". Legame rinnovato ieri anche da un piccolo ma significativo gesto di Franco Rossi, titolare del vicino ristorante ‘Nonno Rossi’: ha deposto una rosa gialla di fronte all’immagine della Madonna appena è stata svelata.

Benedetta Dalla Rovere