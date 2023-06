Via Po, stalli dipinti al contrario? Non per il Comune

Parcheggio a lisca di pesce? Sì, ma la lisca è...rovesciata. Succede in via Po, dove diversi cittadini ieri hanno notato l’anomalia degli stalli freschi di pittura. Però capovolti rispetto al senso di marcia. Più esattamente, si tratta di strisce per parcheggiare disegnate a 135 gradi, e non a 45 gradi come d’abitudine. A meno di un metro, la presenza della corsia ciclabile. Da quanto si apprende da fonti comunali, però, l’intervento così è voluto. Manca la segnaletica verticale, che sta per arrivare, e gli stalli sosta a 45 gradi sono stati tracciati in questo modo per avere l’ingresso in retromarcia, con uscita in avanti con piena visibilità e maggiore sicurezza vista la presenza della ciclabile.