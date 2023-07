Via Regnoli, confronto FdI-occupanti "Il Comune risponda all’emergenza"

Fratelli d’Italia e il sindacato di base Asia-Usb sono d’accordo: il Comune deve prendersi la responsabilità dell’emergenza abitativa sempre più crescente in città, che lascia senza casa chi non può permettersene una privata e chi non rientra nei requisiti necessari per accedere alle case popolari, la cosiddetta fascia grigia della popolazione. Ma "qualsiasi occupazione abusiva non può essere tollerata, deve essere sgomberata – tuonano Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini –. Questa amministrazione sembra più stringere l’occhio a chi occupa piuttosto che alla valorizzazione degli immobili". I consiglieri dell’opposizione fanno visita agli occupanti dello stabile in via Regnoli 15 e 17, dove Asia-Usb ha dato vita a ’Case Popolari Recuperate’. Un incontro che lascia spazio, in prima battuta, a critiche e disaccordi. "Fratelli d’Italia parla di degrado, ma il degrado sono famiglie che, per assenza di soluzioni e di ritardi di presa in carico, si trovano costrette all’occupazione per avere un tetto sopra la testa o il degrado è lasciare case vuote, sfitte, e procedere con sfratti e sgomberi senza mettere in campo soluzioni vere? – tuona Giulia Stringhini, responsabile di Asia-Usb Bologna –. Se l’amministrazione comunale si dice la più progressista del Paese, al fianco dei più deboli, è il caso che metta in campo passi che vanno verso questa direzione e non sfratti esecutivi con la forza pubblica o sgomberi coatti".

Il botta e risposta, però, si placa. "Le nostre proposte sono chiare – risponde il capogruppo di Fd’I Stefano Cavedagna – di modifica del piano urbanistico del Comune, che prevede di riqualificare immobili che sono in disuso o di poter cambiare la destinazione d’uso di alcuni immobili, per aumentare la possibilità abitativa". L’occupazione illegale dell’edificio, inabitato da quindici anni, dà un tetto a "due famiglie con minori e alcuni nuclei singoli che si sono trovati senza abitazione a causa di sfratti e perdita di lavoro", spiega Stringhini. Gli occupanti lanciano una proposta: "Sediamoci a un tavolo con l’amministrazione e l’opposizione per trovare delle soluzioni".

Mariateresa Mastromarino