Via Repubblica semipedonale. Petizione per bloccare il progetto

Sono già 150 le firme che cittadini, opposizioni e commercianti stanno raccogliendo, a San Lazzaro, per manifestare il proprio dissenso contro il progetto dell’amministrazione di pedonalizzare via Repubblica che diverrebbe a senso unico. Le firme andranno presentate entro il 15 ottobre. A spiegare la situazione è il consigliere di opposizione FdI Alessandro Sangiorgi supportato anche da Diego Baccilieri, capogruppo metropolitano di UpA.

"Quasi un mese fa avevamo denunciato le ombre al posto delle luci in merito ai piani per la mobilità sanlazzarese – spiegano –. Dopo un confronto con cittadini e commercianti, increduli e arrabbiati di fronte alle proposte della Giunta, abbiamo deciso di lanciare una raccolta firma per far comprendere una volta e per tutte che la città e la comunità non sono affatto d’accordo e che la rotta, intrapresa dalla Giunta, deve essere cambiata". I due, poi, proseguono: "Se da un lato lascia perplessi il fatto che il trasporto pubblico locale, seppure migliorato e implementato, releghi alcune aree a servizio a chiamata (Pizzocalvo, Farneto, Borgatella, Colunga e Mirandola), dall’altro desta ancora più preoccupazione e rabbia per le sperimentazioni di ztl lungo la via Emilia nel tratto compreso tra via Caselle e via delle Rimembranze o addirittura di pedonalizzazione della carreggiata nord di Via della Repubblica, da Piazza Trebbi al nodo di via delle Rimembranze. Nessuno della Giunta si ricorda che all’evento ‘La strada è di tutti’ del 1° ottobre 2022 sia commercianti che cittadini si erano espressi ampiamente in senso contrario a tale pedonalizzazione?". "Da parte nostra continueremo a sostenere l’ampia contrarietà a piani che ancora una volta non solo demonizzano il mezzo privato, senza però fornire una reale alternativa, ma rischiano anche di ledere il tessuto commerciale e residenziale della Città" concludono Baccilieri e Sangiorgi.

La rabbia è tanta anche tra i commercianti di via Jussi, molti, infatti sono preoccupati. "Con il progetto di pedonalizzazione che il Comune ha in mente e che è stato pensato per via Repubblica si andrebbe a togliere una gran fetta di tutto quel passaggio che per noi è lavoro, e quindi oro – spiegano i commercianti interessati –. Inoltre si andrebbe a complicare la vita a tutti coloro che, in macchina, attraversano le strade centrali di San Lazzaro, per svolgere commissioni di vario tipo e questo desta la preoccupazione anche di molti residenti. Inutile dire che se questo progetto dovesse divenire realtà il commercio ne soffrirebbe in primis tantissimo".

Zoe Pederzini