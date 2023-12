Via Rialto, Giorgia si batte per i figli

Il motivo per cui Giorgia, la giovane di 26 anni che esattamente un anno fa fu accoltellata alla gola dal compagno e padre dei suoi tre figlioletti in via Rialto, ha visto revocarsi la capacità genitoriale sui suoi bambini (oggi di nove, sette e tre anni), era il suo stato di salute fortemente compromesso e in bilico dopo l’aggressione subita, che l’aveva ridotta in grave pericolo di vita. "I riferimenti a un passato di tossicodipendenza emersi nel provvedimento sono inaccettabili – tuona l’avvocato della ragazza, Donata Malmusi –: si tratta di una positività emersa molti anni fa e superata con successo dal percorso nel frattempo seguito da Giorgia". La ragazza è ora in attesa dell’udienza in merito di fronte al Tribunale per i minorenni.