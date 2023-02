Via Rigosa, il voto di 4.682 cittadini

Una chiesa bolognese voluta da Matilde di Canossa, che si raggiunge percorrendo uno splendido viale di Tigli. Ecco Santa Maria del Carmine di Rigosa, il luogo che ha fatto breccia nel cuore dei bolognesi e che si trova al sessantesimo posto della classifica del Fai, generata dal censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Coi suoi 4.682 voti, questo piccolo gioiello incastonato tra il torrente Lavino e la pianura coltivata a seminativo e frutteto è il primo luogo bolognese che si incontra nella classifica ed è quindi quello che ha raccolto attorno a sé la comunità più appassionata di bolognesi, motivati nel cercare di fare qualcosa per tenere in vita la chiesa, completamente ricostruita intorno al 1885 e orientata verso la nuova strada di Rigosa.

Tra il 1912 e il 1924, durante la reggenza del Canonico Alberto Matteuzzi (primo parroco di Rigosa), fu inaugurata la nuova facciata in stile tardo neoclassico, caratteristico delle chiese di campagna della pianura; fu risistemata internamente e furono costruite la sagrestia, la casa del campanaro, la sala parrocchiale, l’asilo e le scuole (attualmente non in uso). Anche i 26 esemplari di Tilia tomentosa, lungo il viale di accesso, hanno un valore monumentale. Avendo ricevuto più di 2.500 voti all’undicesima edizione del censimento, il luogo potrà partecipare al prossimo bando che verrà aperto a marzo.