Via Riva di Reno a Bologna chiusa per cedimento della strada

Bologna, 11 gennaio 2024 – Questa mattina è stata chiusa via Riva di Reno, causa cedimenti sulla strada. La chiusura riguarda il tratto da Piazza Azzarita a via San Felice, dove sono in corso i lavori del gruppo Hera.

Tutte le linee degli autobus sono per questo state deviate e proseguono su via Lame, via Calori (fermata provvisoria al civico 11), viale Silvani, via Saffi (fermata San Pio V estesa anche alle linee suburbane).

Potrebbero dunque esserci ritardi e disagi fino al termine dei lavori.