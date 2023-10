Via Riva Reno, ‘baby pusher’ in manette

I residenti della zona si erano insospettiti da tempo, avendo notato più volte un giovane intento, con ogni probabilità, a spacciare sotto le proprie finestre. Tanto da chiamare i carabinieri, esasperati, per far smettere quel via vai di droga letteralmente alla luce del sole. E così, la scorsa settimana, proprio in pieno pomeriggio, i militari del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro sono intervenuti in via Riva di Reno, dando vita a un servizio anti droga che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ‘baby pusher’ di appena diciassette anni.

Il ragazzino, un albanese domiciliato in città, è salito a bordo di un auto parcheggiata in strada. I militari dell’Arma l’hanno visto consegnare un involucro all’automobilista e hanno messo in moto l’operazione. Sorpreso, il baby pusher ha tentato di aggredire i carabinieri e si è dato alla fuga, ma con scarsi risultati.

È stato bloccato e, una volta perquisito, i militari gli hanno trovato nella tasche una quarantina di dosi di cocaina già confezionate, per un totale di oltre 22 grammi. La perquisizione è poi continuata a casa del 17enne: qui i carabinieri hanno trovato e sequestrato due bilance di precisione, il materiale utile al confezionamento della droga – forbici e ritagli di pellicola –, altri 140 grammi di coca, un ‘pezzetto’ di hashish e più di 9.000 euro in contanti.

Il ragazzino, su disposizione della Procura del Tribunale per i minorenni, è stato portato al carcere minorile del Pratello. Venerdì scorso, la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. L’acquirente invece, un italiano di 45 anni, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

fra.mor.