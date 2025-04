Via Riva Reno inaccessibile ai disabili: ecco cosa farà il Comune di Bologna

Bologna, 8 aprile 2025 – In via Riva Reno “i lavori non sono finiti”. Quando lo saranno, le fughe tra un sanpietrino e l’altro, che avevano, di fatto, reso “inaccessibile” la strada ai disabili, saranno “riempite di un materiale speciale” per renderle facilmente percorribili dalle carrozzine. Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Michele Campaniello, risponde alle associazioni di disabili che avevano evidenziato ieri i gravi disagi di chi deve attraversare la strada dove sta avanzando il tram.

Le associazioni di disabili hanno denunciato i disagi per chi percorre via Riva Reno, oggetto dei lavori del tram, in carrozzina.

Campaniello: “Lavori non ancora conclusi”

“In merito al comunicato sui lavori in via Riva Reno di alcune associazioni che si occupano di disabilità, voglio chiarire alcune cose – esordisce Campaniello in una nota di palazzo D’Accursio -. Innanzitutto il lavoro non è terminato. Già da due settimane l’impresa ha realizzato una porzione di marciapiede come sarà nell’assetto definitivo e dove sarà garantita una migliore accessibilità. In questa porzione le fughe sono infatti state riempite con un particolare materiale. Proprio per testarne l’efficacia organizzeremo un sopralluogo insieme alla Consulta per il superamento dell’handicap, dopodiché si completerà il resto dei marciapiedi della via con la stessa tecnica”.

L’assessore: "Nel futuro percorsi ad hoc per i disabili”

Inoltre, prosegue il responsabile alla Mobilità, “sottolineo che la realizzazione delle due linee tranviarie comporta, in una vasta parte della città, interventi molto rilevanti di abbattimento delle barriere architettoniche con il rifacimento di marciapiedi e percorsi e la creazione di fermate ad alta accessibilità. Inoltre - come illustrato recentemente dal collega Borsari - l’Amministrazione sta lavorando, nell’ambito del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), per creare una rete di percorsi privi di barriere, che colleghino le stesse linee del tram ai principali servizi pubblici posti nelle vicinanze, con particolare attenzione agli edifici scolastici e ai servizi sociosanitari, nonché agli spazi verdi e aperti. Il tram rappresenta dunque una grande opportunità anche per migliorare l'accessibilità della città”.