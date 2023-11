Via Riva Reno, sosta selvaggia. Niente multe né ’fittoni’

In via Riva di Reno, all’intersezione con Via delle Lame, c’è una Chiesa dove sono stati realizzati ampi marciapiedi tutto intorno. Peccato però che questi marciapiedi siano sempre occupati da auto, furgoni, camper che lì parcheggiano sicuri della loro impunità. Mi chiedo quindi perché non vengano sanzionati e rimossi, come sarebbe doveroso, e per quale motivo non vengano installati dei ’fittoni’.

Niccolò Rocco di Torrepadula