"Via Ronzani è pericolosa". Installati tre velox

Venerdì l’installazione e ieri mattina la polizia locale già all’opera in via Ronzani, a Casalecchio, dove sono state appena collocate tre nuove postazioni autovelox. Si tratta delle ben visibili colonnine arancioni, con relativa segnaletica, all’interno delle quali i vigili potranno collocare l’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità dei mezzi in transito. Due di esse sono state installate a bordo strada nei pressi dell’ex Hatù, e una terza un poco più a nord, nel rettilineo che fiancheggia l’area ex Sapaba.

Obiettivo dichiarato dal Comune: fare rispettare il limite di velocità dei 50 km orari previsto in quel tratto, rispondendo così anche alle richieste dei residenti che da anni segnalano il pericolo indotto dalla velocità delle automobili che utilizzano la strada comunale che collega il quartiere San Biagio con il centro della cittadina sul Reno. Ovvero alla stazione ferroviaria Ronzani e all’incrocio con la via Marconi, esattamente a valle del passaggio a livello chiuso per il cantiere della nuova Porrettana. Lavori che hanno fra l’altro provocato una deviazione del traffico che induce tanti automobilisti a cercare una variante che promette di ridurre il tempo percorrenza, nonostante il limite di velocità che nella zona residenziale è dei 30 chilometri orari. Un problema già annoso che ha fatto crescere il livello della protesta dei residenti, in particolare del centinaio di famiglie che stanno nelle case tra via Lido e l’ex Hatù. Voci delle quali alcuni mesi fa si era fatta interprete Agnese Gaia, mamma di due bambini ed ex consigliera di maggioranza.

"Da queste postazioni siamo in grado di monitorare entrambe le direzioni – chiarisce il vice sindaco Paolo Nanni – sia le analisi periodiche della polizia locale sia le numerose segnalazioni dei residenti della zona avevano evidenziato le velocità spesso elevate dei mezzi che percorrono la via. Con questo provvedimento intendiamo adottare un utile deterrente per aumentare la sicurezza dell’area interessata".

Dal momento in cui sono state liberate dall’imballo le nuove postazioni sono entrate nel tam tam dei social, con posizioni divergenti. Soddisfatta l’ex consigliera Agnese Gaia che osserva che "come residenti, siamo felici di questo risultato, anche se ci è voluto parecchio per ottenerlo, mentre la sicurezza stradale dovrebbe essere una delle priorità di un comune. Ringraziamo l’amministrazione, ma ringraziamo anche l’opposizione di centro sinistra per averci sostenuti, in particolare la consigliera Micele che ha portato la questione in consiglio comunale. Speriamo che i velox aiutino a educare gli automobilisti in transito all’importanza della sicurezza e del rispetto, senza che gli stessi incappino in troppe contravvenzioni".

Gabriele Mignardi