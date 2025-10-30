"Via Ronzani è una trappola, servono soluzioni"

"Via Ronzani è ormai diventata una trappola di insicurezza". Così Daniela Tesol (nella foto), responsabile FI Sicurezza e Decoro Urbano, torna sul tema già sollevato nei giorni scorsi dai residenti, per sollecitare un’azione urgente volta a migliorare la sicurezza della strada a Casalecchio.

"Già da tempo – spiega Tesol – i residenti denunciano auto che sfrecciano come in pista e attraversamenti pedonali sempre più pericolosi. Ho effettuato un sopralluogo in questi giorni e la situazione continua a essere critica. È un problema che si trascina da tempo e che richiede un intervento tempestivo, perché la sicurezza stradale è una questione seria, che va presa in carico e non può essere ignorata".

Di nuovo nel mirino le postazioni autovelox installate la scorsa estate. "Dovrebbero restare attive 24 ore su 24, non solo in presenza della polizia locale. Gli agenti non possono essere ovunque – sottolinea Tesol –, ma la tecnologia può assicurare un controllo e un deterrente costante, pur ricordando che la prudenza al volante debba restare un principio di comportamento quotidiano".

Oltre a ciò, Tesol ribadisce nuovamente l’urgenza di installare segnaletica luminosa e dissuasori di velocità e propone, inoltre, un piano di sicurezza permanente per le strade più critiche del territorio. "In via Ronzani, una strada sempre molto trafficata, non servono interventi spot ma soluzioni concrete – spiega –. Ogni giorno pedoni, famiglie e anziani rischiano a causa della mancanza di misure efficaci".

Non è finita qui. "Come Forza Italia continueremo a mantenere alta l’attenzione su ciò che i cittadini vivono ogni giorno e sulle problematiche con cui si confrontano – conclude – proprio come nel caso di via Ronzani, che rimane una delle strade più segnalate".

g. d. c.