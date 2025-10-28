"Via Ronzani pericolosa. Velox? Pochi controlli"

Auto che sfrecciano come in pista. Così il traffico su via Ronzani, a Casalecchio, continua a sollevare le polemiche dei residenti, che ancora una volta puntano il dito contro "l’insicurezza della strada" e i numerosi rischi che ne conseguono. Nemmeno i velox, installati in estate con l’obiettivo di far rispettare il limite dei 50 km/h, sembrano infatti avere sortito l’effetto desiderato da coloro che abitano lungo la via.

Le tre postazioni sono costituite da colonnine arancioni ben visibili, complete di relativa segnaletica, all’interno delle quali i vigili possono collocare l’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità dei veicoli in transito. Secondo i residenti però, nulla di tutto ciò avrebbe comportato comunque un reale cambio di passo, così come sottolineato da Agnese Gaia, che nel tempo ha continuato a farsi portavoce delle istanze dei cittadini della zona. "Via Ronzani è una strada sempre più pericolosa, in cui le auto sfrecciano e premono sull’acceleratore. Già negli anni scorsi avevamo segnalato la questione, chiedendo interventi per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali lungo la via – sottolinea la residente –. Per un paio d’anni non è stato fatto nulla, poi finalmente hanno annunciato l’installazione dei velox. Questi sono stati effettivamente posizionati, ma restano vuoti: possono multare gli automobilisti solo se è presente la pattuglia dei vigili. Peccato che nelle ore più critiche, cioè tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 17 e le 19, non si vede mai nessuno".

Ma non è finita qui. "Come se non bastasse, in questo modo la strada è diventata ancora più pericolosa, perché chi non sa che i velox sono vuoti rispetta il limite, mentre chi lo sa – continua Gaia – si lancia in folli sorpassi anche di 4-5 vetture alla volta, piombando sui vari attraversamenti pedonali a velocità inaudite. Noi chiediamo interventi mirati per tutelare chi percorre la via ogni giorno, come famiglie e anziani, che continuano a trovarsi in continua difficoltà". Tra le proposte ci sono "pannelli e segnaletica verticale per evidenziare chiaramente gli attraversamenti perdonali – conclude Gaia – insieme a lampeggianti arancioni attivi giorno e notte, in modo tale che gli automobilisti possano individuarli già da lontano. Altrimenti, la situazione rimarrà critica. Stiamo già pensando a una raccolta firme".

Pronta la risposta del Comune di Casalecchio. "L’amministrazione comunale, in collaborazione con la polizia locale Reno Lavino, è consapevole della situazione in via Ronzani e, oltre ai dossi già esistenti, ha installato dall’estate 2025 apparecchi per i controlli con l’autovelox che vengono periodicamente svolti dal personale della polizia locale Reno Lavino. In questo periodo abbiamo svolto un monitoraggio e nei prossimi mesi valuteremo eventuali ulteriori interventi per arginare le criticità segnalate".

Giorgia De Cupertinis