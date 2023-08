Bologna, via Saffi ancora allagata: un centinaio di utenze senz’acqua

Bologna, 16 agosto 2023 – Nuovi disagi in via Saffi, con un allagamento che ha fatto rimanere senz’acqua ieri circa un centinaio di appartamenti. La rottura delle tubature è avvenuta all’angolo della via con via Montello, proprio di fianco al cantiere per il rifacimento della copertura del torrente Ravone.

Tubatura rotta in via Saffi, un centinaio di utenze senz'acqua

Nel pomeriggio, infatti, durante l’esecuzione dei lavori ripristino dei cantieri del torrente e del tram – ma non c’è la conferma che l’incidente sia una conseguenza diretta –, si è rotto un tubo dell’acqua. Stando al primo report di ieri, l’interruzione ha riguardato una quindicina utenze per un totale di circa 100 appartamenti.

I tecnici di Hera si sono recati sul posto per le operazioni di scavo e riparazione, che sono andate avanti a oltranza per arrivare al ripristino (fino alle 20 di ieri ancora non raggiunto). Segnalati dai cittadini anche allagamenti nelle cantine. Per limitare il disagio sono stati consegnati dei cassoni con i sacchetti dell’acqua (nella foto)