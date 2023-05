Via Saffi Bologna, strada di nuovo chiusa dopo il maltempo. Allagata via Veneto

Bologna, 12 maggio 2023 – Ci risiamo: via Saffi diventa un fiume ancora una volta, a una decina di giorni di distanza dall’ondata di maltempo dei primi giorni di maggio. Oggi, una sfuriata, fatta di pioggia, vento forte e grandine ha colpito la città poco dopo l’ora di pranzo.

Allagamenti in diverse zone della città, da Saragozza fino appunto a via Saffi, dove i commercianti si trovano ora sott’acqua. “Via Saffi di nuovo chiusa, angolo Vittorio Veneto –registra Giulio Venturi, Consigliere comunale e portavoce Lega Bologna -. Rimaniamo esterrefatti, è bastato un quarto d’ora di pioggia per allagare nuovamente la strada che era stata chiusa una settimana fa per l’esondazione del canale Ravone”.

Il consigliere poi si domanda: “È questa la tenuta idrogeologica di Bologna? Il Sindaco si era premurato di dire che tutto era stato ripristinato e che i lavori definitivi sarebbero stati fatti al momento del rifacimento della strada per il Tram. Fino ad allora ci chiediamo i residenti ed i commercianti dovranno essere in balia delle previsioni meteo e scongiurare la pioggia? È una vergogna, il Sindaco e l’assessore Borsari ed Orioli si impegnino immediatamente per fare dei lavori definitivi e risarcire coloro che sono stati danneggiati entrambe le volte per questi allagamenti piuttosto che accampare scuse di vario genere. Inoltre si blocchi il Tram una volta per tutte, questa è l’ennesima dimostrazione di una incapacità totale dell’amministrazione di gestire le emergenze base”.