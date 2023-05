Via Saffi Bologna, via al cantiere per il consolidamento del Ravone: ecco quando

Bologna, 30 maggio 2023 - Dopo l'alluvione che ha colpito la nostra regione e che in città ha causato, tra gli altri disagi, l'allagamento di via Saffi il Comune corre ai ripari e annuncia che da metà giugno partiranno i lavori di consolidamento del torrente Ravone nel tratto che attraversa proprio via Saffi.

Durante il periodo del cantieri, che interessa il tratto da via Vittorio Veneto fino a sessanta metri oltre via del Chiù, la circolazione sarà vietata in questo tratto di strada e riprenderà al termine del cantiere, indicativamente previsto per fine agosto 2023. I lavori di messa in sicurezza prevedono la rimozione del manto stradale, la completa demolizione del manufatto esistente e la ricostruzione di un nuovo e più ampio scatolare.

Per il Comune, grazie alla chiusura completa della strada, si potrà intervenire in profondità e in maniera rapida con tecniche costruttive efficaci, che prevedono un maxi-scatolare in calcestruzzo armato, con l'obiettivo di concludere l’opera di messa in sicurezza entro l’estate, così da ridurre al minimo i rischi correlati alle precipitazioni autunnali.