Via Saffi chiusa da mercoledì Il cantiere straordinario per rifare la copertura del Ravone

Da mercoledì prossimo prenderà il via il cantiere straordinario di rifacimento della copertura del torrente Ravone, che comporterà la completa chiusura di via Saffi nel tratto interessato dai lavori. In particolare, la strada sarà interrotta tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia e il civico 63, subito dopo l’incrocio con via del Chiù. Per tutti i veicoli che procedono su via Saffi in direzione periferia, è istituito l’obbligo di svolta a destra in via San Pio V, eccetto i residenti e gli accedenti alle proprietà e attività commerciali nel tratto di via Saffi fino al civico 63 e in via della Secchia. Da via San Pio V il traffico privato potrà immettersi su via Malvasia solo in direzione via Casarini, mentre è corsia preferenziale riservata ai bus il tratto che svolta a sinistra per immettersi su Malvasia e tornare su via Saffi. Su via San Pio V verrà collocata anche una fermata bus provvisoria al civico 5b e due stalli per disabili al civico 13 e sarà vietata la sosta sul lato civici dispari nel tratto compreso tra via Ghisiliera e via Malvasia.

Via Malvasia sarà a senso unico di marcia per i veicoli a motore in direzione da via San Pio V e via Saffi, mentre le biciclette potranno percorrere via Malvasia in senso opposto, solo nel tratto da via Saffi a via del Chiù, su pista ciclabile riservata. Via del Chiù sarà chiusa all’incrocio con via Saffi con entrata e uscita lato via Ghisiliera.