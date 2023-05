Via Saffi chiusa per maltempo a Bologna, aperte le corsie preferenziali. Niente multe

Bologna, 3 maggio 2023 – Via Saffi resta chiusa, ma nel frattempo, per evitare una congestione del traffico nelle vie centrali della città, il Comune ‘apre’, le principali corsie preferenziali, come richiesto – a furor di popolo – da tanti automobilisti. Ergo, niente multe per chi le percorre.

Questa notte infatti si è verificata un’altra piena del torrente Ravone in via Saffi, sempre nello stesso punto di ieri, che ha provocato allagamenti che hanno coinvolto anche un negozio al civico 22 e ad alcune cantine. “Tra le 3 e le 4 di questa mattina l'acqua si è ritirata lasciando danni anche all’asfalto – spiega il Comune –. L’assessore Borsari nella notte si è recato sul posto per seguire l’evoluzione della situazione.

Gli operatori di Hera e del Global strade sono sul posto per la pulizia. La via rimane dunque chiusa da via del Chiù ai viali.

Le corsie preferenziali aperte

Questa mattina, per aiutare il deflusso del traffico nella zona ovest della città particolarmente congestionata, sono state aperte le preferenziali di via Saffi (da via del Timavo verso il centro), via A.Costa, via Porrettana e via Saragozza. Quindi non verranno fatte multe a chi percorre queste preferenziali.

Frane e smottamenti in provincia

Per quel che riguarda le altre strade del territorio comunale si registrano alcuni smottamenti ed allagamenti in via delle Lastre/zona San Mamolo, con problemi di circolazione ma senza danni a persone. Smottamenti si sono verificati anche nel parco di Villa Spada.

Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore sta seguendo anche la situazione del territorio metropolitano nella cabina di regia con i Sindaci, la Protezione civile, la Prefettura e la Regione.