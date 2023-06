Via Saffi chiusa a Bologna, i percorsi alternativi

Bologna, 20 giugno 2023 – Tornano i disagi in via Saffi, a Bologna: domani, 21 giugno, inizia il cantiere straordinario di rifacimento della copertura del torrente Ravone.

Dopo la riapertura di via Malvasia prevista verso le 10, alle 12 circa via Saffi verrà chiusa in corrispondenza di via Del Chiù, per consentire l'allestimento del cantiere. La strada sarà interrotta tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia e il civico 63, subito dopo l’incrocio con via del Chiù.

I bus da quell’ora in avanti saranno deviati.

Come cambia la viabilità

Per tutti i veicoli che procedono su via Saffi in direzione periferia, è istituito l'obbligo di svolta a destra in via San Pio V, eccetto i residenti e gli accedenti alle proprietà e attività commerciali nel tratto di via Saffi fino al civico 63 e in via della Secchia.

Da via San Pio V il traffico privato potrà immettersi su via Malvasia solo in direzione via Casarini, mentre è corsia preferenziale riservata ai bus il tratto che svolta a sinistra per immettersi su Malvasia e tornare su via Saffi.

Su via San Pio V verrà collocata anche una fermata bus provvisoria al civico 5/b e due stalli per disabili al civico 13 e sarà vietata la sosta sul lato civici dispari nel tratto compreso tra via Ghisiliera e via Malvasia.

Via Malvasia sarà a senso unico di marcia per i veicoli a motore in direzione da via San Pio V a via Saffi, mentre le biciclette potranno percorrere via Malvasia in senso opposto, solo nel tratto da via Saffi a via del Chiù, su pista ciclabile riservata.

Via del Chiù sarà chiusa all'incrocio con via Saffi con entrata e uscita lato via Ghisiliera.

Per consentire l’accesso veicolare ai residenti in via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Montello e nella stessa via Montello, i soli residenti provenienti da via Vittorio Veneto potranno svoltare a destra su via Saffi in direzione centro fino a via Montello.

Per raggiungere via Emilia Ponente nel tratto da via Timavo verso l'Ospedale Maggiore e via Prati di Caprara ai veicoli che provengono da viale Aldini, Palazzo d’Accursio consiglia di procedere verso via Saragozza, svoltare a destra in via Irma bandiera e proseguire in via Montefiorino e via Timavo fino all'incrocio con via Saffi.

Per raggiungere via Saffi nel tratto da via Malvasia a via Timavo e via Emilia Ponente nel tratto da via Timavo verso l'Ospedale Maggiore e via Prati di Caprara: ai veicoli che provengono da viale Aldini e da via Lame il consiglio è di procedere sui viali di circonvallazione fino a Porta Lame, immettersi in via Zanardi, svoltare a sinistra in via Casarini e proseguire in via Malvasia fino all'incrocio con via Saffi (in alternativa si può proseguire in via Zanardi fino alla rotatoria all'incrocio con via Tanari e proseguire in via Tanari, via Casarini e via Malvasia fino all'incrocio con via Saffi ai veicoli che provengono da viale Pietramellara e da via Boldrini si consiglia di immettersi in via Bovi Campeggi e proseguire in via Tanari, via Casarini e via Malvasia fino all'incrocio con via Saffi.

Bus: le deviazioni

I bus che percorrono via Saffi in direzione periferia verranno deviati su via San Pio V e via Malvasia e da qui rientreranno su via Saffi, mentre i bus in direzione centro saranno deviati su via Vittorio Veneto, proseguendo poi su via Sabotino verso i viali. Chiusa anche la preferenziale dall'incrocio con via Vittorio Veneto a Porta San Felice. Clicca qui per consultare i percorsi delle linee deviate.

Pedoni

Su via Saffi nel tratto interessato dal cantiere i pedoni potranno percorrere il portico a sud della strada; sarà invece interrotto all’altezza di via del Chiù il marciapiede sul lato nord.

Bici

La circolazione su via Saffi sarà consentita in modalità analoghe a quella dei mezzi motorizzati. Oltre agli altri percorsi esistenti, durante la fase di cantiere, sarà possibile percorrere via Malvasia in direzione periferia nel tratto San Pio V-Saffi, mentre in direzione centro via Malvasia sarà percorribile solo tra via Saffi e via del Chiù.