Via Saffi chiusa, traffico in tilt L’asfalto ha ceduto ancora: è la quarta volta in quattro anni

di Luca Orsi

Via Saffi non ha pace. L’ennesimo cedimento dell’asfalto – il quarto negli ultimi quattro anni – ha costretto il Comune a chiudere la strada da lunedì sera al primo pomeriggio di ieri. È stato infatti necessario effettuare un intervento di ripristino della pavimentazione all’altezza della copertura del canale torrente Ravone, che passa sotto via Saffi all’altezza di via del Chiù. "Si tratta dello stesso punto che ha già dato gli stessi problemi di tenuta nei mesi passati", spiega il Comune.

Il 4 settembre 2022, un profondo cedimento della carreggiata avvenuto nella notte aveva costretto a chiudere la strada. Anche in quel caso, come ieri, il traffico è andato subito in tilt.

Soltanto un anno prima, il 16 ottobre 2021, un’altra chiusura si era resa necessaria per poter sigillare la giunzione tra il manto stradale e la lastra di acciaio collocata il 27 agosto 2020 dopo un cedimento del solaio della copertura del torrente Ravone.

Ieri, via Saffi è stata riaperta nel primo pomeriggio, con 18 ore di anticipo rispetto ai tempi annunciati in un primo momento.

In via Saffi è previsto il passaggio del tram. E il Comune annuncia che "una soluzione definitiva arriverà proprio con il cantiere della Linea rossa, che prevede il rifacimento completo della copertura del torrente". Le opposizioni, però, attaccano. "Come farà il tram a passare in una via che ha avuto cedimenti in più punti? – chiedono Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini (Fd’I) –. Se il manto stradale non è in grado di assorbire l’impatto del traffico normale, come potrebbe assorbire quello del tram? In caso di cedimento si fermerebbe la città per giorni, perchér il tram non può essere deviato come fatto questa volta con i bus".

Sulla stessa lunghezza d’onda Giulio Venturi, consigliere comunale e portavoce della Lega. "Il caso di Via Saffi è emblematico di una situazione viaria fuori controllo. Il sindaco vuole procedere con il tram, ma già le strade non sono in grado di sopportare il traffico ordinario".

Sempre dai banchi leghisti, Matteo Di Benedetto afferma: "Il Comune ha già comunicato che metterà una pezza. Attendiamo il prossimo cedimento. Già a settembre avevamo evidenziato la necessità di lavori strutturali, ma la sinistra ci ha ingorato".

Replica Michele Campoaniello (Pd): "Il tram porterà lavori per almeno 15 milioni per rifare i sottoservizi e per lavori di consolidamento stradale, anche della volta sul Ravone sotto via Saffi".