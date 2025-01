Via Saffi, il maxi-cantiere. Altra ambulanza bloccata

Ancora un disagio causato dai cantieri del tram in via Saffi. Un’ambulanza a sirene spiegate è rimasta bloccata diversi minuti nel traffico, impossibilitata (per la carreggiata ristretta dai lavori) a superare le auto ferme al semaforo dell’incrocio con piazza di Porta San Felice.

Dunque, anche se non è accaduto durante le ore di punta della giornata, il veicolo – come testimoniato in un video (che potete vedere in alto nella pagina, ndr) – è rimasto fermo tra le auto e i lunghi autobus in coda, incolonnato come un mezzo qualsiasi, mentre i motorini lo sorpassavano a pochi centimetri dagli specchietti. A nulla sono serviti i clacson degli altri veicoli coinvolti e, quindi, il mezzo non ha potuto fare altro che aspettare.

Non è certo la prima volta che accade, visto che via Saffi è cantierezzata da lungo tempo. Infatti, giusto un paio di giorni fa un altro episodio simile, sempre con un mezzo di soccorso. E non solo, anche a novembre i veicoli del Pronto Soccorso, a causa di un blackout di un paio d’ore, sono transitati sotto i portici per evitare la zona del restringimento di carreggiata.

"Quello che sta accadendo, con le ambulanze che faticano a raggiungere il Pronto Soccorso del Maggiore o rimangono imbottigliate nel traffico, con conseguenze che rischiano di essere gravissime, era facilmente prevedibile, visti i lavori", è sicuro Nicola Stanzani, consigliere comunale Forza Italia.

La colpa, secondo Stanzani, sarebbe "dell’autoreferenzialità da parte del Comune", se solo "avessero agito diversamente, almeno ascoltando le proposte, i lavori sarebbero stati facilmente gestibili".

E aggiunge: "Come Forza Italia – racconta - lo avevamo previsto già durante la campagna elettorale nel 2021". Si faccia, quindi, tesoro delle esperienze positive così come degli errori del passato", sottolinea. Il tratto è investito dai cantieri almeno fino al 28 febbraio, periodo in cui è chiusa l’area di incrocio con le vie Malvasia e Vittorio Veneto - area centrale della carreggiata - con conseguente impedimento del collegamento veicolare proprio di via Vittorio Veneto con via Malvasia e restringimenti della carreggiata nel tratto compreso tra l’incrocio indicato e piazza di Porta San Felice per i lavori di realizzazione della linea rossa. Strade chiude anche nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Timavo, mentre da via Emilia Ponente e via Timavo fino a via Marzabotto, sono previsti restringimenti della carreggiata e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram.

Giovanni Di Caprio