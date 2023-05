Via Saffi, il proprietario del negozio allagato "Il pavimento è esploso, sotto si vede il canale"

Il pavimento del suo negozio di via Saffi è praticamente esploso, tanto che si può vedere l’acqua del Ravone scorrere sotto.

"Abbiamo fatto eseguire ispezioni e analisi da periti a nome del condominio già anni fa perché la situazione era da monitorare – afferma Luca Vianelli, proprietario dell’immobile che ospita il negozio alluvionato –. L’assessore Borsari, venerdì pomeriggio durante un question time ha detto che ha ceduto un’area privata. In realtà il problema è che manca una protezione del canale e, al momento, non è stato fatto nulla da parte del Comune in via Saffi, in quanto vogliono eseguire tutti i lavori quando partono con il progetto del tram. E intanto è successo che il pavimento del negozio è esploso e sotto si vede il torrente scorrere".

Vianelli racconta poi che, data l’emergenza dovuta all’inondazione della strada, è stata effettuata una pulizia del canale "e dentro c’era di tutto, dai tronchi d’albero a lastre arrugginite e anche uno dei pali che dovrebbero sorreggere la sede stradale che, evidentemente, ha ceduto. Il problema è sotto la via Saffi perché non c’è una griglia di protezione a monte, dove il canale è allo scoperto".

Vianelli ha già in progetto di incontrare le varie istituzioni per cercare di capire come procedere, visto che l’attività che si svolge all’interno del suo immobile è bloccata.