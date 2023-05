Via Saffi, rischio nuovo allagamento Partiti i lavori della griglia anti detriti

di Paolo Rosato

Era stata invocata da più parti e arriverà, anche di fretta: è stato consegnato ieri il cantiere per posizionare a monte del fiume Ravone una sorta di griglia, un ‘pettine’ metallico che impedisca l’entrata nel tratto cittadino di rami, tronchi e detriti. Il Comune, con la collaborazione della Bonifica Renana, aveva richiesto a governo e Regione il finanziamento di interventi sui fiumi collinari che negli ultimi anni avevano evidenziato potenziali criticità: tra questi c’è anche la griglia del Ravone, che servirà a contenere concretamente il rischio di occlusione dell’imbocco (lo strumento metallico verrà installato all’altezza di via del Genio). L’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine di settembre, sarà realizzato dalla Bonifica Renana ed è cofinanziato dal Comune, previa autorizzazione della Regione.

Detto del cantierino della griglia, il Comune ieri ha confermato l’allerta rossa (previsione di "piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale", con "rischio superamento del livello di preallarme con possibile conseguente allagamento di via Saffi e altri punti limitrofi") e ha inoltre dispiegato alcune mosse preventive per attutire il nubifragio atteso oggi. "Su via Saffi, in prossimità del locale al civico 22, già sabato erano stati posizionati sacchi di sabbia per il contenimento delle acque limitandone il più possibile la fuoriuscita sulla pubblica via – scrive Palazzo d’Accursio –. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) verrà rafforzata la barriera e saranno posizionati altri sacchi di sabbia. Un tecnico della Protezione civile del Comune in questi giorni presidierà il Ravone". I residenti ieri sono stati catechizzati sul da farsi in caso di possibile nuova esondazione. "Per martedì e mercoledì si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari, a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua e sotto agli alberi. Il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta di accedere e stazionare in parchi e aree verdi adiacenti alle aree fluviali e di stazionare sotto gli alberi nei parchi – si legge ancora nella nota –. È prevista inoltre un’azione congiunta tra la Polizia Locale e l’Asp per una ricognizione di possibili insediamenti con presenze lungo gli argini dei fiumi". Infine, "per quel che riguarda le altre strade comunali sono in corso sopralluoghi. Al momento – precisa il Comune – rimane chiusa via del Poggio, con transito per i soli residenti. Mentre sono transitabili con restringimento di carreggiata via delle Lastre, via di Sabbiuno e via di Iola".

Intanto è quasi confermato che il Comune anticiperà (forse a cavallo di giugno luglio) un altro tipo di intervento sul tratto di via Saffi che ha ceduto, più incisivo, per rafforzare la copertura del Ravone prima dei lavori del tram. Quelli hanno un cronoprogramma che non cambia: le rotaie avranno la loro posa in quel tratto nel febbraio del 2024. Infine ieri il Comune si è confrontato con Luca Vianelli, proprietario dei locali di via Saffi travolti dall’esondazione del fiume. "E’ stato un incontro deludente – spiega Vianelli –. Mi sarei aspettato un atteggiamento diverso da parte del Comune, che mantiene una chiusura totale rispetto alle analisi delle proprie responsabilità. Quando ripristiniamo il solaio? Ho incaricato il tecnico come da ordinanza, ma tra vaglio della Regione e capitolato d’appalto ci vorrà un mese e mezzo prima di capire come si interverrà. Mi chiedono di intervenire per primo, ma mi mettono nero su bianco che l’intervento sarà a prova di bomba rispetto a nuovi eventi climatici? Resto perplesso, perché dopo l’intervento che mi viene chiesto, al più presto, Palazzo d’Accursio riaprirà tutto per il tram. Mi si assicura che in caso di nuove calamità interverrebbero i fondi di risarcimento della Protezione civile – conclude Vianelli –, ma vorrei delle garanzie concrete prima di imbarcarmi da solo".