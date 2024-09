Via San Vitale in festa

Centinaia di persone hanno partecipato ieri alla festa di strada ‘Arte Vitale, una via in Festa’. L’importante arteria cittadina, a fondo cieco sotto le Torri dopo i guai statici che hanno coinvolto la Garisenda, si è riempita subito di gente, dal primo pomeriggio a tarda sera. Mercatini, musica, dehors, un successo. Sullo sfondo gli episodi di degrado che colpiscono la via da quando è chiusa. Samuela Quercioli (Bologna ci piace): "Chiederò un’udienza conoscitiva urgente in Comune perché vogliamo che si faccia chiarezza sul perché non si sia ancora riaperto il portico di palazzo Orsi Marconi".