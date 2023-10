Via Sant’Isaia, un lampione non funziona da mesi

Mi chiedo perché in via Sant’Isaia, poco dopo l’incrocio con via Frassinago, nessuno sia ancora intervenuto per ripristinare il funzionamento di uno dei lampioni pubblici appesi sopra la carreggiata. Da mesi la luce funziona a intermittenza, con disagi per chi guida, ma anche per chi si trova a camminare sotto il portico. C’è un motivo particolare, oppure si tratta soltanto di noncuranza da parte di chi dovrebbe occuparsene?

m.c.p.