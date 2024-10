Via Sigonio, tubo dell’acqua rotto. Traffico in tilt per diverse ore

Mancava solo un tubo dell’acqua rotto ed è arrivato anche quello. Ieri mattina, proprio nel momento in cui molte persone si recavano al lavoro, in via Sigonio un tubo della condotta di Hera si è guastato, ha coinvolto tre utenze dell’area, ma soprattutto si è creato disagio anche per chi era sui mezzi pubblici. Tanto che molti hanno deciso di andare a piedi, come viene sottolineato sui social. La rottura in zona Mazzini non ha a che fare col maltempo ed è stata ripristinata dai tecnici di Hera intorno alle 14 di ieri.

La spaccatura è avvenuta tra via Achillini e via Mazzini all’altezza del civico 117, e ha causato ulteriori problemi a una mobilità cittadina già duramente colpita dal maltempo della settimana scorsa.

La zona è stata interessata dalla fuoriuscita di acqua e la polizia locale, giunta sul posto, ha disposto la chiusura precauzionale di quel tratto di carreggiata, per permettere la pulizia della strada ai tecnici di Hera, dopo che alcuni detriti impedivano l’agile passaggio dei mezzi. Per un paio d’ore del mattino, infatti, gli autobus di Tper, di passaggio in quel tratto, sono stati deviati. Le linee, in direzione periferia, sono state brevemente indirizzate in via Laura Bassi, via Leandro Alberti, via Nadi e via Mazzini. Le linee verso il centro, invece, sono passate per lungo Lenin, via Felsina, via Fossolo, via Azzurra, via Schiassi, via Mengoli.

Tutte le utenze sono state riattivate nel primo pomeriggio e "anche il tratto coinvolto di via Mazzini è stata riaperto regolarmente entro la fine della mattinata", fanno sapere dal Comune. Un episodio che ha dei precedenti. Infatti, sia nel 2019 che nel 2022, sempre su via Sigonio, si sono verificate perdite di acqua tali da richiedere la chiusura di alcune vie di zona Mazzini, lasciando senz’acqua decine di utenze.

g.d.c