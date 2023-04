Via Speranza, scontro centrodestra-Comune

di Zoe Pederzini

Dubbi sui lavori di riqualificazione del comparto tra via Speranza e via Commenda. A esprimerli è il consigliere di opposizione FdI di San Lazzaro Alessandro Sangiorgi. "Dopo qualche breve confronto in consiglio comunale e in Commissione, di questo comparto non si è più saputo nulla – spiega Sangiorgi – motivo per il quale ci abbiamo voluto vedere chiaro perché, a oggi, nulla si è mosso. Vorremo capire se esistono criticità o problemi a noi non noti. Stupisce che Comune e Città Metropolitana diano due risposte sostanzialmente differenti".

Il consigliere di minoranza, gioca di squadra con il consigliere metropolitano Diego Baccilieri: "In virtù di richieste pervenute dalla cittadinanza, preoccupata dal fatto che il comparto Speranza-Commenda sembri fermo, chiediamo di fare chiarezza – sostengono i due referenti della minoranza –. L’Amministrazione comunale riferisce di essere ’in attesa della completa trasmissione delle integrazioni richieste, in fase di elaborazione, da parte dei progettisti incaricati, al fine di procedere con gli adempimenti successivi’. La Città Metropolitana, invece, sostiene di aver dato un primo parere negativo a luglio 2022 in assenza dell’indicazione Arpae sull’impatto ambientale del comparto. In virtù di risposte pervenute dal Comune a ottobre 2022, purtroppo, la stessa Città Metropolitana ha dovuto confermare il proprio parere negativo non essendo stati superati i problemi in precedenza evidenziati".

Poi scatta l’appello al Comune. "Trattandosi di comparti per i quali si è iniziato a discutere cinque anni fa – concludono i due consiglieri – riteniamo doveroso un chiarimento da parte dell’Amministrazione di San Lazzaro".

Ed è lo stesso Municipio a replicare, per voce del sindaco Isabella Conti: "I consiglieri Baccilieri e Sangiorgi, invece di fare chiarezza hanno fatto confusione mettendo insieme informazioni relative a due procedimenti urbanistici ben distinti – spiega la prima cittadina –. Probabilmente perché entrambi ricadevano nel comparto artigianale di via Speranza. Una cosa è la proposta di accordo operativo per la rigenerazione di numerosi lotti artigianali tra via Speranza, via Commenda e via Ca Ricchi e in questo caso il procedimento, come è stato già riferito dal Comune, è in attesa della completa trasmissione delle integrazioni richieste affinché, completato l’iter istruttorio, la giunta possa deliberarne l’interesse pubblico e la trasmissione degli elaborati al Comitato Urbanistico Metropolitano per i successivi adempimenti. Altro e ben distinto intervento è il Piano Urbanistico Attuativo riguardante un singolo lotto di via Speranza, sul quale, correttamente, la Città metropolitana ha riferito al consigliere Baccilieri del proprio diniego".

"Sapevamo che la sfida della rigenerazione urbana sarebbe stata complessa, perché intervenire in questo campo significa confrontarsi con le varie fragilità della città. Per questo motivo siamo accanto agli imprenditori che hanno voluto accettare questa sfida – conclude la prima cittadina – adoperandoci con il massimo impegno per arrivare all’approvazione dei piani urbanistici e alla stipula delle convenzioni entro l’anno per vedere l’avvio dei cantieri nel 2024".