Via Triumvirato: stanotte lavori alla condotta

Lavori in corso alla rete idrica di via del Triumvirato, nell’ambito del progetto di bonifica che Hera ha iniziato a giugno. La manutenzione scattata questa notte, su una importante condotta idrica. Il progetto, nel quale Hera ha investito quasi 300mila euro, ha come obiettivi l’efficientamento e la distrettualizzazione delle reti idriche di un’ampia zona del territorio a nord-ovest della città. I lavori in via del Triumvirato inizieranno stasera alle 21.30 e si concluderanno alle 5 del mattino di domani, mercoledì 27 settembre. In questa fascia oraria saranno probabili anomalie di pressione dell’erogazione dell’acqua nella zona nord-ovest di Bologna e anche in una parte del territorio confinante che ricade nei Comuni di Calderara di Reno e Anzola dell’Emilia.

In zona Borgo Panigale, i lavori imporranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle vie della Salute (dal civico 1 al civico 31) e Luigi Pasteur (civici pari dal 2 al 12b e dispari dall’1 al 5). È in corso il volantinaggio per informare i cittadini dei lavori programmati. I cali di pressione in città si concentreranno nell’area dell’Aeroporto e in zona Birra, e in particolare in via della Birra, via Magellano, via Calvi, via Traversa, via Santa Rosa, via della Berleta, via Ottaviano, via Bruto, via dell’Aeroporto, via della Fornace e zone limitrofe. Sono probabili cali di pressione anche in tutta la zona di Bargellino (Calderara di Reno) e su tutta la zona limitrofa alla via Emilia fino all’abitato di Anzola dell’Emilia. I cali di pressione più consistenti si avranno ai piani alti.

Hera conterrà al minimo i tempi dei lavori e consiglia, al ripristino del servizio, di lasciar scorrere l’acqua per qualche istante: potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità.