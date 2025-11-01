Via Ugo Bassi e il tram. Cantieri all’incrocio con via Marconi. Ecco tutti i bus deviati

I cantieri per il tram avanzano e dopo la riapertura (in anticipo) di via San Felice, da lunedì si registrerà una nuova modifica nel tratto di via Ugo Bassi vicino a via Marconi che riguarderà di conseguenza anche un cambio alla viabilità in quel tratto e una modifica di rete da parte di Tper. Si comincia dopo il weekend, con la cantierizzazione della parte nord di via Ugo Bassi, fino all’incrocio con via San Gervasio, per posare il binario di collegamento con via San Felice. Un assetto che comporterà un restringimento di carreggiata anche in via Marconi, via che manterrà il doppio senso di circolazione, mentre piazza Malpighi conserverà una doppia corsia per proseguire diritto e per svoltare a destra. "Dall’incrocio con via Marconi – spiega l’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello (che ricorda che a dicembre sarà inaugurata via Indipendenza e a novembre verrà aperta via Riva di Reno) – via Ugo Bassi sarà percorribile solamente verso piazza Maggiore, mentre provenendo dalla direzione opposta sarà necessario immettersi in via Nazario Sauro per raggiungere via Marconi".

Nel frattempo, all’incrocio, l’intervento Heratech in corso si estenderà nello slargo che apre a via delle Lame, davanti allo storico palazzo del gas. La conseguenza a questo spostamento del cantiere è anche una modifica di rete che vede coinvolte le linee urbane 35 e 39 e le suburbane 81, 91 e 87 del trasporto pubblico Tper da lunedì. Le linee 39, 81, 91 e 87, tra la Stazione Centrale e via Saffi, anziché effettuare le vie Marconi, Lame e Calori, percorreranno via Don Minzoni e i viali, in modo del tutto speculare e simmetrico al percorso effettuato in direzione opposta dagli stessi collegamenti di linea 38, 81,91 e 87.

Contestualmente, viene modificato il percorso della linea 35 – che non transiterà più su via Don Minzoni e viali – ma percorrerà le vie Marconi, Lame e Calori in direzione Ospedale Maggiore e le vie Calori, Lame, Riva di Reno e Marconi nel tragitto verso la Stazione. "Questa revisione – sottolinea Tper – garantisce un alleggerimento dei transiti su via Marconi, andando a mitigare i possibili effetti dovuti al nuovo cantiere e garantendo così migliore fluidità circolatoria; il nuovo percorso, più centrale, della linea 35 va a sostenere l’offerta di servizio fra via Lame e il Maggiore e crea un collegamento diretto tra il polo universitario e il nuovo quartiere del Lazzaretto con la zona più centrale della città".

m. p.