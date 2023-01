Via Vasari: cassonetti controllati e riposizionati

In riferimento alla lettera dei residenti nel condominio in via Vasari 30, abbiamo effettuato una verifica sui cassonetti e il loro posizionamento. Nell’isola ecologica negli ultimi tre mesi, risultano 4 anomalie, di cui 2 riconducibili a sacchetti troppo grandi che sono rimasti incastrati e una che non ha avuto ricadute sul buon funzionamento. Il personale della manutenzione è prontamente intervenuto ripristinandone in tutti i casi la corretta operatività. Per quanto riguarda il posizionamento, informiamo che verrà spostato il cassonetto dell’indifferenziato al margine della postazione, così da evitare qualsiasi disagio vicino al cancello d’entrata. Tutte le segnalazioni sono utili al miglioramento del servizio e cogliamo l’occasione per ricordare che possono essere inviate a Hera attraverso il numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 18, oppure utilizzando l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente.

Ufficio stampa Hera