"Via Viara a rischio. Il Comune agisca"

"Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici intervengano su via Viara, facendosi parte attiva per sbloccare la situazione in Città Metropolitana". Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, e Nicolas Vacchi, capogruppo in Città Metropolitana, attaccano la Giunta Marchetti sul terrapieno di via Viara "a rischio cedimento, in particolare nel tratto tra via del Partigiano e la frazione Civichella". Pronta la replica della sindaca Marchetti e dell’assessore Fantazzini: "L’attuale amministrazione, pur non avendo potere di intervenire direttamente, sin dall’ autunno ha costantemente interloquito con gli organi preposti sollecitando più volte il loro intervento".