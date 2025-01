Via VIII Dicembre 1944. Di fronte alle ’Mengoni’ è partito il restyling

A Fontanelice sono partiti i lavori per la riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza alla scuola primaria ‘G. Mengoni’ e di via VIII Dicembre 1944. Un cantiere inserito nell’ambito dell’intervento di valorizzazione e miglioria del patrimonio pubblico dei Comuni montani della vallata del Santerno, finanziato dalla Regione. La spesa totale ammonta a poco più di 204mila euro, coperti in gran parte dagli uffici dell’ente di viale Aldo Moro (194mila) con un’aggiunta di risorse comunali.

Il progetto, presentato in maniera congiunta dai Comuni di Castel del Rio e Fontanelice, fa parte di un programma complessivo di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza degli spazi scolastici. Una visione che, alle latitudini fontanesi, ha già visto la realizzazione del nuovo accesso pedonale su via VIII Dicembre e prevede il futuro miglioramento delle aree esterne alle scuole come da progetto esecutivo già approvato. Obiettivi chiari: in primis, elevare i canoni di sicurezza dell’incrocio tra via VIII Dicembre e la provinciale Montanara con una maggiore efficienza della percorribilità dell’arteria locale. Ma anche la salvaguardia dei pedoni che transitano sul collegamento tra le fermate dei mezzi pubblici e il nuovo ingresso alle scuole.

In ottica più generale, poi, ci sono il riordino degli attraversamenti pedonali, della segnaletica e la definizione di una nuova tipologia di pavimentazione valida per tutti i futuri interventi. Viene poi ridisegnato lo spazio pubblico antistante la scalinata di accesso alla scuola, che farà traslocare altrove la nuova isola ecologica in via VIII Dicembre. Il cronoprogramma delle opere comprende una prima fase di demolizione delle attuali aiuole per favorire la visibilità ai mezzi che percorreranno la strada. Poi, la riconfigurazione del crocevia per migliorare la sicurezza ed impedire il parcheggio selvaggio in prossimità dell’intersezione. Non solo. Spazio all’allargamento del percorso pedonale lungo via VIII Dicembre per la tutela dei fruitori che potranno beneficiare di una corsia dedicata sull’asse che, dalla fermata dei bus, conduce all’entrata delle scuole.

Come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti, inoltre, gli attuali autobloccanti in cemento saranno sostituiti da una pavimentazione in blocchetti o binderi in pietra locale. In arrivo una serie di dissuasori metallici per impedire alle automobili di invadere lo spazio pedonale. Prevista anche la rimozione dei parcheggi lungo la strada dove resterà solo un’area di sosta per residenti e attività commerciali. Nello spazio pubblico di fronte alle scuole Mengoni, invece, saranno demolite integralmente le aiuole che delimitano l’area rispetto alla strada. Il nuovo spazio pedonale sarà separato dalla viabilità da un’aiuola rialzata che avrà anche la funzione di seduta rivolta verso l’istituto. Nella porzione caratterizzata dalla presenza di due importanti cedri sarà rimossa la pavimentazione per la creazione di due aiuole a raso con specie tappezzanti a terra per salvaguardare la salute degli alberi.