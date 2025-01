Via Zoccoli, il muretto forse ceduto al Comune

Il 28 gennaio, data della seconda assemblea coi cittadini alluvionati al cinema Bellinzona, ci saranno anche i condomini di via Zoccoli. Dopo l’alluvione di un mese fa e l’ordinanza comunale tanto discussa – quella che chiede ai residenti di nominare i tecnici e di occuparsi del ripristino dei danni –, ci sono state diverse interlocuzioni e incontri tra Comune e residenti.

A far discutere è l’ammontare dei danni – post alluvione – per il muretto della discordia, gonfiato e rovinato che avrebbe bisogno di lavori per circa 100mila euro.

Da qui, i condomini della strada molto colpita dal maltempo del 19 e 20 ottobre sono sul piede di guerra. L’amministrazione, però, ha cercato di mediare, incontrando in più occasioni i cittadini che abitano ai civici 15 e 17 e quelli che risiedono dall’1 al 13.

Al centro della diatriba c’è stato il tema della proprietà dello stradello (e del muretto) che costeggia i condomini, ma da quello che emerge dopo varie analisi sulle mappe catastali è che la proprietà alla fine sia privata.

Per risolvere la querelle, quindi, si sta studiando una terza via che, probabilmente già il 28 potrebbe essere discussa a margine del summit: l’acquisizione gratuita da parte del Comune dello stradello (e del muretto) della discordia.

In questo modo, il costo dei lavori potrebbe essere spartito e, magari, l’amministrazione potrebbe farsi capofila della progettazione del mini-cantiere. Una soluzione che, in effetti, garantirebbe un esborso minore per i cittadini proprietari delle abitazioni di via Zoccoli, già colpiti dall’alluvione e dagli allagamenti. Un’intesa con l’amministrazione, insomma, sarebbe in grado di sbrogliare una questione giuridica piuttosto complicata. Si vedrà. Una volta decisa una strada, però, ci sarà da stabilire tutti i passaggi tecnici del caso per mettere in atto la famosa ordinanza del Comune che tanto fece discutere i residenti.

ros. carb.