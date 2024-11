Via Zoccoli, l’incontro. Schiarita con i residenti. Il Comune interverrà. Ma c’è l’ipotesi ricorso

Cieli più tersi su via Zoccoli, dopo il summit di ieri tra una ventina di residenti e parte della giunta di Matteo Lepore: si andrà avanti insieme per cercare di capire meglio le responsabilità e decidere come intervenire sul breve, medio e lungo periodo. Qualche spina però resta, perché un condomino sembrerebbe intenzionato ad agire in autotutela e quindi impugnare la contestata ordinanza al Tar. Questo ha lasciato intendere ieri l’avvocato incaricato Adriano Travaglia, intercettato ieri a Palazzo dai cronisti. "Possibile". Detto ciò, il Comune si è messo a disposizione dei cittadini per cercare una strada insieme dopo il pasticcio comunicativo post alluvione. L’ordinanza – che oltre ad alcune chiusure chiede ai cittadini di nominare dei tecnici ingegneri per l’analisi dei danni – resterà in vigore, ma con l’andare del tempo dovrebbe essere modificata e quindi ammorbidita.

Partendo dalla coda, i residenti hanno lasciato Palazzo d’Accursio tenendo perlopiù le bocche cucite. A eccezione di qualcuno, come l’ingegnere Riccardo Brini. "Un nulla di fatto, sostanzialmente. È sgradevole, lo dico da tecnico, la continua discussione su di chi sono le cose, oppure ‘il catasto dice così’, quando sappiamo che il catasto non è mai aggiornato. I toni sono stati comunque tranquilli e non si è parlato di soldi". Nella lunga riunione – due ore piene, presenti con i tecnici gli assessori Raffaele Laudani (Urbanistica) e Daniele Ara (Canali), oltre al presidente del Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani – sono stati messi al centro il Ravone e lo stradello della discordia. Ma soprattutto i condomini hanno chiesto soluzioni "in tempi rapidi". Comune e cittadini dovranno capire bene competenze e responsabilità del muretto dei civici 15 e 17, il Comune avrebbe detto che secondo le proprie ricerche quel muro poggerebbe su suolo privato, ma si sarebbe anche dichiarato disponibile a contribuire alle spese chiedendo ai condomini più documentazione. Sul torrente, confermata l’interlocuzione tra Palazzo d’Accursio e Regione, la quale dovrebbe intervenire in un secondo momento dopo la tombatura che verrà eseguita dall’amministrazione. Soddisfatto Laudani: "Lavoreremo insieme per affrontare i passaggi successivi e abbiamo condiviso un metodo e un principio – ha detto l’assessore –. Quanto allo stradello, oggi la questione ci sembra chiara, è una strada privata a uso pubblico. Quindi al Comune spetta la manutenzione ordinaria e alla proprietà interventi più strutturali". L’ordinanza comunque potrà cambiare, "dobbiamo mettere a fuoco quelle opere provvisionali che consentono magari di rivedere i contenuti". Insomma, "referenti individuati e metodo condiviso, l’amministrazione affiancherà i tecnici. Capisco la rabbia di alcuni – ha chiosato Laudani –, l’alluvione ha colpito anche me".

Intanto ieri è spuntato un allarme sul canale del Reno. "Impossibile riaprirlo ora – ha dichiarato il Consorzio dei Canali di Bologna –. Le criticità riscontrate lungo il canale sono molteplici e richiedono interventi straordinari complessi, che necessitano di un arco temporale di settimane". Mentre domenica in via Andrea Costa si terrà ‘Solidarietà di strada’, maxi festa davanti alla chiesa di San Paolo Ravone (dalle 11 alle 20) per sostenere gli alluvionati, si può donare sull’Iban della chiesa, previsti cibo e balli.